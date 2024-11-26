«Милан» продлил чёрную серию «Слована»

Первые матчи пятого тура Лиги чемпионов прошли без сенсаций. «Милан» гостил у «Слована», проигравшего все предыдущие поединки и выглядел гораздо сильнее.

В первом тайме Тигран Барсегян отдал пас вперёд Давиду Стрелецу, тот вышел один на один и увёл мяч вправо от Майка Меньяна, после чего пробил по пустым воротам, но те оказались не такими уж и пустыми, ибо подкатившийся Страхинья Павлович вынес мяч на угловой. В ответ Тиджани Рейндерс проникающим пасом по левому полуфлангу вывел к чужим воротам Кристиана Пулишича, чей удар парировал вратарь. На 21-й минуте в контратаке Тэмми Абрахам сделал пас вперёд низом из центра поля, а Кристиан Пулишич вошёл в правую часть штрафной площади «Слована» и ковырнул мяч в дальний угол - гол, 0:1. Мгновенный ответ устремился в сольный проход Барсегян, вырвался на рандеву с голкипером, не стал мудрить и обводить того, а прокинул мяч в центр створа в сетку - 1:1.

На экваторе второго тайма разыграли стандарт в середине поля миланцы, и Юссуф Фофана сделал отличную проникающую передачу вперёд на Рафаэла Леау, который выскочил один на один и проткнул мяч в сетку мимо кипера - 1:2. Стрелец конкретно напортачил на своей половине поля, отдав пас назад сопернику, Тэмми Абрахаму, а тот сполна воспользовался подарком, пробив из зоны левого инсайда в дальний угол, вратарь задел мяч, но не более того - 1:3. В концовке в контратаке никто не мешал Нико Марчелли из-за пределов штрафной площади впечатать мяч в левую девятку.

«Милан» добыл победу и с 9 очками идет 10-м, соперник проиграл в пятый раз подряд и замыкает таблицу.