«Атлетико» забил 6 мячей в Праге

В пятом туре Лиги чемпионов «Атлетико» очень уверенно выглядел на фоне «Спарты» и разгромно победил на выезде.

На 15-й минуте Хулиан Альварес заработал опасный штрафной и вскоре мастерски пробил в «девятку» над «стенкой», а вратарь только взглядом проводил мяч - 0:1. В конце тайма Маркос Льоренте с левого края выполнил диагональную подачу на Александра Сорлота, который не стал трогать мяч головой, тем самым обманув вратаря «Спарты», который в итоге не смог спасти свою команду - 0:2.

На 59-й минуте Антуан Гризманн разогнал голевую атаку «Атлетико», Альварес обыгрался в «стеночку» с Джулиано Симеоне, после чего с правого края штрафной площади пробил мимо вратаря точно в цель - 0:3. Льоренте с правого фланга отдал пас в штрафную площадку на Гризманна, который спокойно принял мяч, после чего с 14 метров пробил точно в левый нижний угол - 0:4. В концовке Сэмуел Лино забежал с мячом по левом фланге, прострелил вдоль ворот на Анхеля Корреа, который спокойно в касание переправил мяч в сетку - 0:5. Льоренте с правого фланга прострелил вдоль линии штрафной площади на Корреа, который прошёл двух соперников и отправил мяч в левый нижний угол ворот - 0:6.

«Атлетико» с 9 очками вышел на девятое место, соперник (4) - 28-й.