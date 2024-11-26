Хаверц, Сака и Эдегор – в основе «Арсенала» на матч против «Спортинга»

Вечером вторника в Лиге чемпионов нас ожидает крайне любопытное противостояние между лиссабонским «Спортингом» и лондонским «Арсеналом». «Канониры» за час до встречи огласили свой состав на выездной матч, он выглядит так:

Райя, Калафьори, Габриэл дос Сантос, Салиба, Тимбер, Эдегор, Парти, Райс, Мартинелли, Хаверц, Сака.

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Спортинг» - «Арсенал» можно будет увидеть на нашем портале.

В турнирной таблице ЛЧ «Спортинг» выше «Арсенала», у лиссабонцев второе место и 10 очков. У «канониров» 13-е место и семь набранных очков после двух побед, ничьей и поражения.