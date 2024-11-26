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«Бавария» и «ПСЖ» огласили составы на матч вечера в Лиге чемпионов

26 Ноября 2024 • 22:05 Комментировать
Бавария
0:0
ПСЖ
1 1.57 X 4.70 2 5.40
1-й тайм

Во вторник пройдут первые матчи пятого тура Лиги чемпионов УЕФА. Особняком в этот вечер стоит противостояние в Мюнхене «Баварии» и «ПСЖ». Оба клуба назвали свои составы за час до стартового свистка.

«Бавария»: Нойер, Лаймер, Упамекано, Мин-Чжэ, Дэвис, Киммих, Горецка, Сане, Мусиала, Коман, Кейн;

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Фабиан Руис, Витинья, Жоао Невеш, Заир-Эмери, Баркола, Дембеле.

Напомним, что текстовые трансляции самых интересных матчей Лиги чемпионов проводит наш портал.

Ранее мы сообщали, что попадание Матвея Сафонова в основу «ПСЖ» стало для россиянина шестым в сезоне.

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