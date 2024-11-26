Анчелотти ответил на вопрос об Александер-Арнольде

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о защитнике «Ливерпуля» Тренте Александер-Арнольде, которого слухи связывают с переходом в стан «сливочных».

«Я не могу говорить о Тренете, потому что он не является моим футболистом. Я всегда относился к «Ливерпулю» с огромным уважением – это фантастический клуб с замечательными болельщиками, но моё сердце принадлежит «Эвертону», у меня хорошие воспоминания о работе там», — цитирует Анчелотти пресс-служба «Реала».

Действующее соглашение 26-летнего Трента с «Ливерпулем» истекает в конце сезона, таким образом, уже летом англичанин сможет вести переговоры с новым клубом.