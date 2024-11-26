Слот – о травме Винисиуса: «Теперь нас могут ждать сюрпризы»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал отсутствие нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в завтрашнем матче.

«Конечно, наша подготовка изменилась, мы разбирали индивидуальные действия таких игроков как Мбаппе и Винисиус. У «Реала» очень много вариантов, теперь нам будет сложнее предугадать их действия. Если бы Винисиус не получил травму, то мне бы удалось предсказать их состав, но теперь нас могут ждать сюрпризы. Но главное – это наш состав, я верю в 11 футболистов, которые выйдут завтра на поле», - цитирует Слота пресс-служба «Ливерпуля».

Винисиус пропустит около месяца из-за травмы.