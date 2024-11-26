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Пулишич обогнал Эдена Азара по голам в Лиге чемпионов

26 Ноября 2024 • 21:43 Комментировать
Слован Братислава
2:3
Милан
окончен

Вечером вторника пятый тур Лиги чемпионов УЕФА свёл в Братиславе местный «Слован» и «Милан». По итогу первого тайма команды забили друг другу по голу – 1:1.

В стане «россонери» отличился Кристиан Пулишич. Как обращает внимание «Английский акцент», после гола в ворота словацкого клуба вингер «Милана» обошёл Эдена Азара (10) по количеству голов в Лиге чемпионов. Теперь у Пулишича 11 забитых голов в самом престижном еврокубке.

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Слована» и «Милана» проводит наш портал. По итогу первой половины встречи на табло горят две единицы – 1:1, впереди вторая половина игры.

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Евро-Футбол.Ру,
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