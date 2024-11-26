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Слот рассказал, что делает «Реал» особенным клубом

26 Ноября 2024 • 21:41 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
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Через 23 ч. 59 мин.

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем матче против мадридского «Реала».

«Это очень сложный соперник не только для «Ливерпуля», но и для любой команды. «Реал» может выигрывать в разных стилях и разными способами, именно поэтому они уже много раз побеждали в Лиге чемпионов. «Реал» иногда доминирует на поле, сминая соперников, но если всё идёт не так как надо, то им удаётся найти способ перевернуть игру в свою пользу – это делает их особенным клубом. Конечно, в их составе есть невероятные футболисты, способные делать разницу. С нетерпением жду матч с ними», - цитирует Слота пресс-служба «Ливерпуля».

Завтра, 27-го ноября, «Ливерпуль» примет на своём поле мадридский «Реал».

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