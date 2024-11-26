Барсегян из «Слована» – второй армянин в истории, забивший в Лиге чемпионов

В эти минуты в Братиславе проходит матч пятого тура Лиги чемпионов УЕФА между местным «Слованом» и «Миланом». К исходу первого тайма коллективы забили обоюдно – 1:1.

Как сообщает Opta Sports, забивший за «Слован» Тигран Барсегян – второй армянин в истории, которому удалось забить в рамках Лиги чемпионов УЕФА. Ранее голом в самом престижном по статусу еврокубковом турнире отличался лишь Генрих Мхитарян, защищающий цвета миланского «Интера». У Генриха в истории Лиги чемпионов накопилось семь забитых голов.

Текстовую трансляцию матча «Слован» - «Милан» проводит наш портал. У «россонери» забил Кристиан Пулишич.