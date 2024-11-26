Эмери: «Мне очень нравится новый формат Лиги чемпионов»

Наставник бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о новом формате Лиги чемпионов.

«Мне очень нравится этот формат. Думаю, что у команд больше возможностей исправить свои ошибки. Конечно, мы следим за турнирной таблицей, некоторые клубы, от которых ничего не ждали, играют хорошо и занимают высокие места, а кто-то идёт ниже ожидаемого», - цитирует Эмери пресс-служба УЕФА.

«Астон Вилла» в ближайшем матче Лиги чемпионов сыграет с «Ювентусом», встреча состоится завтра, 27-го ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Астон Вилла» набрала девять очков в четырёх матчах и расположилась на восьмом месте.