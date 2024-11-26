Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери лестно высказался о «Ювентусе» перед матчем против итальянского клуба.

«Ювентус» только строит свою команду, но они уже являются конкурентоспособными. Считаю, что они играют в хороший футбол, но, конечно, пока ещё Мотта не смог реализовать все свои идеи. «Ювентус» способен доминировать в матчах, владея мячом, но и без него они здорово обороняются, классно расставляются позиционно и не позволяют соперникам создавать много моментов», - цитирует Эмери Football Italia.

Стоит отметить, что «Астон Вилла» не может победить уже шесть матчей, а в последний раз подопечные Эмери набрали три очка именно с итальянской командой в Лиге чемпионов, тогда обыграна была «Болонья».