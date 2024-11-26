Беллингем назвал свою любимую позицию на поле

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился комментарием о своей любимой позиции на футбольном поле.

— Моя лучшая позиция? Я думаю, что в центре поля, когда у меня есть много свободы, — цитирует Беллингема Madrid Xtra.

В нынешнем сезоне 21-летний англичанин принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми голами и сделал четыре результативные передачи.

Завтра, 27 ноября, подопечные Карло Анчелотти сыграют в гостях с «Ливерпулем» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Стартовый свисток должен прозвучать в 23:00 по московскому времени.