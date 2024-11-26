Робертсон – о матче с «Реалом»: «Не думаю о проигранных финалах Лиги чемпионов»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон пообщался с журналистами перед домашним матчем против мадридского «Реала» в рамках Лиги чемпионов.

«Два поражения в финалах против «Реала»? Я не смотрю на эту встречу с точки зрения того, что мы должны отомстить. Первый финал в целом был очень важен для нашего клуба, потому что никто не мог и ожидать, что нам удастся зайти так далеко, это придало нам уверенности. В 2022-м году поражение далось гораздо сложнее, потому что я считал, что мы играем очень хорошо, но их вратарь был признан лучшим игроком матча, а это уже говорит о многом.

Прогресс при Слоте? Главный тренер и его тренерский штаб дали нам глоток свежего воздуха. Они пришли с новыми идеями, но надо отдать должное и игрокам, мы все поверили в тренера и не зря», - цитирует Робертсона пресс-служба УЕФА.