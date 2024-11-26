Беллингем: «Критика в адрес Мбаппе преувеличена»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о критике в адрес нападающего команды Килиана Мбаппе.

— Я думаю, что критика в адрес Килиана преувеличена. Я каждый день вижу его на тренировках. С каждым днем он становится только лучше, — приводит слова Беллингема Madrid Xtra.

Напомним, Мбаппе присоединился к «Реалу» минувшим летом. В составе «сливочных» 25-летний француз провел 17 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал два ассиста.

Завтра, 27 ноября, «Реал» встретится на выезде с «Ливерпулем» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.