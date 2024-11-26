Заир-Эмери – о дебюте в Лиге чемпионов: «Фантастика»

Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери вспомнил свой дебют в Лиги чемпионов в прошлогоднем матче против «Баварии».

«Это была фантастика! Помню, что мы не смогли победить, но я испытал невероятные эмоции. Это был мой первый матч, а мне всего 16 лет. Я был счастлив, старался показать свой максимум, хотя было сложно сделать это с таким соперником, но главное было отдать все силы, что и продолжаю делать в каждой игре сейчас», - цитирует пресс-служба УЕФА Заира-Эмери.

18-летний француз сыграл 15 матчей за «ПСЖ» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Сегодня, 26-го ноября, «ПСЖ» в рамках Лиги чемпионов сыграет в гостях против «Баварии».