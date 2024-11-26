Альварес и Галлахер – в старте «Атлетико» на игру с пражской «Спартой»

Вечером вторника стартует пятый тур Лиги чемпионов УЕФА. В одном из матчей мадридский «Атлетико» будет гостить у пражской «Спарты». «Матрасники» за час до встречи назвали свой стартовый состав, он выглядит так:

Облак, Симеоне, Хименес, Ленгле, Галан, Льоренте, де Пауль, Галлахер, Барриос, Сорлот, Альварес.

Отметим, что «Атлетико» по итогу прошедших четырёх туров идёт лишь на 23-м месте турнирной таблицы. Шесть очков у коллектива, две победы и два поражения. Их чешские оппоненты идут в таблице на 26-м месте с четырьмя баллами в активе.

Текстовую трансляцию матча «Спарта» - «Атлетико» проведёт наш портал.