«Милан» объявил стартовый состав на матч против «Слована»

Сегодня, 26 ноября, «Милан» встретится на выезде со «Слованом» в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Накануне поединка пресс-служба миланского коллектива опубликовала список футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.

Стартовый состав «Милана»: Меньян (вр), Калабрия, Томори, Павлович, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Чуквуэзе, Пулишич, Окафор, Абрахам.

Начало встречи «Слован» - «Милан» запланировано на 20:45 по московскому времени. Следить за ходом всех событий вы сможете в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что перед стартом игры «Милан» занимает 20-е место в Лиге чемпионов, а «Слован» замыкает таблицу.