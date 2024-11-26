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Иньиго Мартинес – о матче с «Брестом»: «Нельзя расслабляться»

26 Ноября 2024 • 19:42 Комментировать
Барселона
...
Брест
1 1.16 X 9.00 2 16.00
Через 2 ч. 58 мин.

Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес пообщался с журналистами перед матчем против «Бреста».

«Нам противостоит физически очень сильная команда, это крепкий соперник, который здорово играет в Лиге чемпионов. Если мы позволим себе расслабиться, то это может обойтись очень дорого. Не просто так «Брест» не проиграл ни одного матча.

Настроение после упущенной победы в матче с «Сельтой»? Мы контролировали игру, но допустили две ошибки, за которые были наказаны. Конечно, тренер был очень зол, как и все футболисты, но так бывает.

Отношения с Фликом? С первых минут работы вместе я ощутил доверие с его стороны. Я получил шанс на предсезонке, воспользовался им, и начал выходить в стартовом составе. Думаю, что мы сможем завоевывать трофеи вместе», — цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА.

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БАРСЕЛОНА БРЕСТ
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