Кейн обвинил Роналду и Месси

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн высказался о нападающих в современном футболе. По мнению Кейна, влияние Криштиану Роналду и Лионеля Месси привело к тому, что желающих стать центральным форвардом стало меньше.

«Игра немного меняется. Многие молодые футболисты растут и хотят стать крайними нападающими. Месси и Роналду долгое-долгое время доминировали, играя на флангах. Думаю, многие хотели смотреть на них. Я рос раньше и наблюдал за лучшими центральными нападающими в мире, поэтому хотел стать «девяткой».

Сейчас некоторые тренеры играют с ложной «девяткой» или позицией между «девяткой» и «десяткой». Это неправильно, думаю, забивать голы – самое сложное в футболе. Я бы хотел видеть больше «девяток», но с годами это уходит», - сказал Кейн TNT Sports Brazil.

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