Пулишич назвал цель «Милана» в Лиге чемпионов

Атакующий полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич ответил на вопрос о целях клуба в год 125-летия.

«Этот клуб всегда стремится к успеху. Мы хотим выигрывать титулы. Думаю, это чувствуется внутри клуба. Учитывая историю клуба, ты каждый день чувствуешь на тренировках, что мы хотим хорошо проводить время и побеждать.

Лига чемпионов находится на самом верху в списке наших соревнований. Мы хотим выступать в этом турнире и пройти как можно дальше», - сказал Пулишич пресс-службе УЕФА.

«Милан» после четырёх туров занимает 20-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Команда Паулу Фонсеки набрала шесть очков (две победы, два поражения).