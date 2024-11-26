Тренер «Баварии» Компани оценил уровень «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани рассказал, как оценивает силу «Пари Сен-Жермен».

Во вторник мюнхенский коллектив примет парижан в родных стенах в поединке пятого тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Нам предстоит сыграть против одной из сильнейших команд Европы. У «ПСЖ» выдающиеся игроки и тренер мирового класса. Многие футболисты «ПСЖ» в ближайшие годы смогут достичь того, что ранее показывали Месси, Неймар и Ибрагимович», – передаёт GFFN комментарии Компани.

«Бавария» занимает 17-е место в таблице с шестью набранными очками после четырёх туров. «ПСЖ» – 25-й с четырьмя баллами.