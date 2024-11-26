Энрике ушёл от ответа на вопрос об интересе «ПСЖ» к Киммиху

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике не стал комментировать информацию о возможном подписании Йозуа Киммиха из «Баварии».

Во вторник парижане сыграют с немецким грандом в Мюнхене в рамках Лиги чемпионов. Встреча стартует в 23:00 по московскому времени.

В преддверии матча журналисты задали испанскому тренеру вопрос об интересе к полузащитнику Киммиху, чей контракт с «Баварией» истекает по окончании сезона: «Я не обсуждаю игроков, которые выступают не в нашей команде», – приводит Bayern & Germany ответ Энрике.

По слухам, на 29-летнего капитана сборной Германии также претендуют мадридский «Реал», «Барселона» и топ-клубы Английской премьер-лиги.