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Энрике ушёл от ответа на вопрос об интересе «ПСЖ» к Киммиху

26 Ноября 2024 • 07:29 Комментировать
Бавария
...
ПСЖ
1 1.57 X 4.70 2 5.40
Через 13 ч. 54 мин.

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике не стал комментировать информацию о возможном подписании Йозуа Киммиха из «Баварии».

Во вторник парижане сыграют с немецким грандом в Мюнхене в рамках Лиги чемпионов. Встреча стартует в 23:00 по московскому времени.

В преддверии матча журналисты задали испанскому тренеру вопрос об интересе к полузащитнику Киммиху, чей контракт с «Баварией» истекает по окончании сезона: «Я не обсуждаю игроков, которые выступают не в нашей команде», – приводит Bayern & Germany ответ Энрике.

По слухам, на 29-летнего капитана сборной Германии также претендуют мадридский «Реал», «Барселона» и топ-клубы Английской премьер-лиги.

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