«Манчестер Сити» – «Фейеноорд»: Какой стартовый состав выберет Гвардиола, чтобы не нарваться на шестой конфуз подряд

В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» сыграет с нидерландским «Фейеноордом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» – о том, какие могут быть стартовые составы у команд.

«Манчестер Сити»: Эдерсон (вр), Аке, Аканджи, Стоунс, Рико Льюис, Луис Матеус, Гюндоган, Грилиш, де Брёйне, Бернарду Силва, Холанн.

«Фейеноорд»: Велленройтер (вр), Ганцко, Траунер, Белен, Рид, Миламбо, Зерруки, Пайшао, Хван Ин-Бом, Хадж-Мусса, Карранса.

В составе «Манчестер Сити» травмированы Родри Эрнандес, Оскар Бобб, Матео Ковачич, Рубен Диаш. Под вопросом Жереми Доку. В субботу уже играл после повреждения Кевин де Брёйне.

У «Фейеноорда» травмированы Жордан Лотомба, Уго Буэно, Квинтен Тимбер, Аясэ Уэда, Квилиндси Хартман, Ибрагим Осман, Юстин Бейло. Под вопросом Сантьяго Хименес. Бан у Криса-Кевина Надже.

«МС» три дня назад в АПЛ проиграл «Тоттенхэму» (0:4), а в предыдущем туре ЛЧ был разгромлен лиссабонским «Спортингом» (1:4). Команда Гвардиолы имеет серию из пяти поражений подряд в официальных матчах.

Последний раз «Манчестер Сити» не проиграл ровно месяц назад. 26 октября «небесно-голубые» одолели «Саутгемптон» в контексте чемпионата Англии со счётом 1:0.

«Фейеноорд» на выходных в рамках Эредивизие одержал крупную победу над «Херенвеном» (3:0). В четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов «гордость Юга» проиграла клубу «Ред Булл Зальцбург» (1:3).

Матч «Манчестер Сити» – «Фейеноорд» пройдёт сегодня, 26 ноября, на «Этихаде». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна по данной ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов