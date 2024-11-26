«Бавария» – «ПСЖ»: Попадёт ли Сафонов в стартовый состав на топ-матч Лиги чемпионов

В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» сыграет против «ПСЖ». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вероятные стартовые составы на предстоящий матч.

«Бавария»: Нойер (вр), Альфонсо Дэвис, Мин-Чжэ, Упамекано, Лаймер, Горецка, Киммих, Коман, Мусиала, Олисе, Кейн.

«ПСЖ»: Доннарумма (вр), Нуну Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Баркола, Марко Асенсио, Дембеле.

У «Баварии» травмированы Йосип Станишич, Хироки Ито, Александар Павлович, Жоау Пальинья. Под вопросом у мюнхенской команды Матис Тель.

В стане «ПСЖ» повреждения имеют Люка Эрнандес, Сенни Маюлу, Гонсалу Рамуш. Под вопросом появление на поле Преснеля Кимпембе, Нуну Мендеша.

Предположим, что Матвей Сафонов останется в запасе после проведённого матча в рамках чемпионата Франции. Луис Энрике уже так ротировал его с Джанлуиджи Доннаруммой в ноябре до международной паузы.

Та и другая команда выиграла свой предыдущий официальный матч со счётом 3:0. «Бавария» в Бундеслиге разделала «Аугсбург», а «ПСЖ» в Лиге 1 разобрался с «Тулузой».

В четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» победила 1:0 «Бенфику», тогда как «ПСЖ» проиграл 1:2 мадридскому «Атлетико». У мюнхенцев шесть набранных очков, у парижан всего четыре балла.

Матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится сегодня, 26 ноября, в Мюнхене на «Альянц Арене». Стартовый свисток – в 23 часа по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов