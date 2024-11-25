Влахович вряд ли успеет восстановиться к матчу с «Астон Виллой»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович пока не залечил травму.

Из-за повреждения, полученного в расположении сборной Сербии, 24-летний футболист пропустил недавнюю встречу Серии А с «Миланом» (0:0). Ранее сообщалось, что Влахович может успеть восстановиться к матчу Лиги чемпионов против «Астон Виллы», однако такой сценарий маловероятен. По обновлённым данным журналиста Джованни Альбанезе, форвард отправится в Бирмингем в неполной готовности. В понедельник игрок тренировался отдельно от команды. Судя по всему, он начнёт поединок на скамейке запасных – рулевой Тьяго Мотта не намерен рисковать его здоровьем.

Матч «Астон Вилла» – «Ювентус» состоится в среду, его начало запланировано на 23:00 по московскому времени.