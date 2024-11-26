«Бавария» – «ПСЖ»: эксперты дали прогноз на исход матча

Сегодня, 26 ноября 2024 года, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между собой сыграют «Бавария» и «ПСЖ».

«Бавария» после четырёх матчей Лиги чемпионов имеет в своём активе шесть очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «ПСЖ» можно отыскать на 25-м месте, команда набрала четыре балла.

По мнению экспертов букмекерских контор «Бавария» в предстоящем матче является явным фаворитом. Победа немецкого коллектива экспертами оценена в 60,7%, ничья возможна с вероятностью в 20,7%, а вот победа «ПСЖ» – всего 18,6%.

Прямая трансляция матча «Бавария» – «ПСЖ» состоится на нашем портале. Матч начнётся в 23:00 по московскому времени.