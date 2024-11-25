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Лига чемпионов

Симоне Индзаги оценил силу «РБ Лейпцига»

25 Ноября 2024 • 22:28 Комментировать
Интер Милан
...
РБ Лейпциг
26.11 23:00

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги рассказал, что думает об «РБ Лейпциге», сопернике по предстоящему матчу Лиги чемпионов.

Команды встретятся на «Сан-Сиро» во вторничном поединке пятого тура общего этапа.

«РБ Лейпциг» выступает в Лиге чемпионов уже шесть лет, до субботы у команды был лучший показатель пропущенных голов в Бундеслиге. В «РБ Лейпциге» есть отличные игроки. Текущая турнирная таблица не отражает реальный уровень игры нашего соперника в Лиге чемпионов», – заявил на пресс-конференции Индзаги.

«Интер» набрал десять очков и занимает пятое место в таблице. «РБ Лейпциг» располагается на 32-й строчке, не имея на счету ни одного зачётного балла.

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ИНТЕР МИЛАН РБ ЛЕЙПЦИГ
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