Энрике: «Мы сами усложнили себе задачу в Лиге чемпионов»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарий по поводу положения команды в Лиге чемпионов. В четырёх турах парижане набрали только четыре очка и занимают 25-е место в турнирной таблице.

«Мы уже провели четыре матча, в том числе три дома. Некоторые результаты были несправедливыми. Но они такие, какие есть. Теперь нам нужны результаты, чтобы пройти дальше. Сколько очков понадобится? Мы не знаем. Но можно сказать, что мы сами усложнили себе задачу. Футбол знает только одно – забитые голы. В этом плане нам есть куда прогрессировать», - сказал Энрике журналистам.

Матч «Бавария» - «ПСЖ» пройдёт во вторник, 26 ноября, и начнётся в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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