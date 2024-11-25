Луис Энрике: «В игре с «Баварией» проблема будет в том, что мяч на поле только один»

Рулевой «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарий перед матчем пятого тура Лиги чемпионов против «Баварии».

«Очевидно, что «Бавария» и мы – команды, схожие с точки зрения игровых предложений. Это две команды, которые хотят владеть мячом и оказывать сильный прессинг. Статистика команд похожа, особенно на уровне нападения, ожидаемых голов и моментов. Завтра проблема будет в том, что мяч на поле будет только один. Так что кто-то будет страдать – либо мы, либо они», - сказал Энрике на пресс-конференции.

Матч «Бавария» - «ПСЖ» стартует 26 ноября в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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