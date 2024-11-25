Тренер «ПСЖ» ответил на вопрос о Сафонове

Матвей Сафонов хорошо выступил в последнем матче Лиги 1 против «Тулузы». Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о российском вратаре на пресс-конференции перед игрой Лиги чемпионов против «Баварии». Испанский специалист не дал прямого ответа, сыграет ли Сафонов в Мюнхене.

«Сафонов? Я хочу, чтобы мои футболисты были готовы ко всем матчам. Это моя цель как тренера. Подходит ли Сафонов тактически для игры против прессингующей команды, как «Бавария»? Повторюсь, я хочу, чтобы каждый футболист был готов, независимо от фамилии», - сказал Энрике журналистам.

Матч между «Баварией» и «ПСЖ» пройдёт во вторник, 26 ноября.

Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова