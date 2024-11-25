Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн дал комментарий перед вторничным матчем Лиги чемпионов против «ПСЖ». По словам англичанина, мюнхенцы будут прессинговать даже вратаря, что должен учесть россиянин Матвей Сафонов.

«Нас ждёт сложный матч. У «ПСЖ» отличная команда. Они стремятся доминировать и владеть мячом. Мы постараемся делать то же самое и держать мяч под контролем. Мы обязательно поставим их в затруднительное положение. Будем прессинговать, особенно вратаря», - сказал Кейн на пресс-конференции.

Отметим, что в последнем матче «ПСЖ» в Лиге 1 именно Сафонов отыграл 90 минут. Сложно сказать, выйдет ли россиянин на поле в Мюнхене во вторник, ведь основным вратарём парижан остаётся Джанлуиджи Доннарумма.