Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова

25 Ноября 2024 • 20:11 Комментировать
Бавария
...
ПСЖ
1 1.60 X 4.50 2 4.90
26.11 23:00

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн дал комментарий перед вторничным матчем Лиги чемпионов против «ПСЖ». По словам англичанина, мюнхенцы будут прессинговать даже вратаря, что должен учесть россиянин Матвей Сафонов.

«Нас ждёт сложный матч. У «ПСЖ» отличная команда. Они стремятся доминировать и владеть мячом. Мы постараемся делать то же самое и держать мяч под контролем. Мы обязательно поставим их в затруднительное положение. Будем прессинговать, особенно вратаря», - сказал Кейн на пресс-конференции.

Отметим, что в последнем матче «ПСЖ» в Лиге 1 именно Сафонов отыграл 90 минут. Сложно сказать, выйдет ли россиянин на поле в Мюнхене во вторник, ведь основным вратарём парижан остаётся Джанлуиджи Доннарумма.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Гарри Кейн Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 25 Ноября
20:57
Энрике: «Мы сами усложнили себе задачу в Лиге чемпионов»
20:50
Луис Энрике: «В игре с «Баварией» проблема будет в том, что мяч на поле только один»
20:46
Тренер «ПСЖ» ответил на вопрос о Сафонове
20:11
Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова
19:53
Актуальный прогноз и ставка на матч Бавария — ПСЖ Лиги чемпионов — 26 ноября 2024
07:44
Компани внёс коррективы после разгрома от «Барселоны» – с тех пор «Бавария» не пропускает 1
24 Ноября
22:17
Прогноз на точный счёт матча Бавария – ПСЖ Лиги чемпионов – 26 ноября 2024
23 Ноября
06:54
Компани ответил на вопрос о предстоящем матче «Баварии» с «ПСЖ»
22 Ноября
07:20
Директор «Баварии» – о мюнхенском финале Лиги чемпионов: «Мечты не должны стать обузой»
08 Ноября
05:41
Винисиус – второй по средней оценке в Лиге чемпионов, Кейн – третий
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели «Спартак» потерял важного игрока перед матчем с «Краснодаром» Бубнов назвал точный счёт дерби «Спартак» - «Локомотив» Из-за кого «Манчестер Сити» попал на знатную порку от «Тоттенхэма» «Реал» нашёл нападающего, который может заменить Мбаппе или Винисиуса «Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну «Быки» больше не первые: три игрока, из-за которых «Краснодар» потерял очки в Подмосковье Радимов прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Локомотивом» Анчелотти поставит Мбаппе на новую позицию в «Реале» «Реал» нашёл полузащитника на замену Модричу - названо имя
Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии «Челси» легко победил в гостях у «Лестера»
Спортивные новости
«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1» Расселл выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен стал чемпионом мира «Локомотив» без шансов проиграл «Торпедо» в КХЛ Корешков: Ян победил без вопросов Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.11.24 в 20:45
Слован Братислава Слован Братислава
Милан Милан
8.00 5.20 1.33
Видео
26.11.24 в 20:45
Спарта Прага Спарта Прага
Атлетико М Атлетико М
4.80 3.90 1.66
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Ноября
20:57 · Лига чемпионов
Энрике: «Мы сами усложнили себе задачу в Лиге чемпионов»
20:50 · Лига чемпионов
Луис Энрике: «В игре с «Баварией» проблема будет в том, что мяч на поле только один»
20:46 · Лига чемпионов
Тренер «ПСЖ» ответил на вопрос о Сафонове
20:11 · Лига чемпионов
Звезда «Баварии» Кейн предупредил россиянина Сафонова
19:58 · Россия. Премьер-лига
Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Баварией» официально
19:52 · Лига чемпионов
Кейн: «Баварии» нужно выиграть все оставшиеся матчи в Лиге чемпионов»
19:39 · Лига чемпионов
Аранда: «Матч с «Ливерпулем» может показать, что никакого кризиса у «Реала» не было» эксклюзив
19:34 · Лига чемпионов
«Ювентус» потерял полузащитника перед игрой с «Астон Виллой»
16:44 · Лига чемпионов
Без Винисиуса: «Реал» объявил заявку на матч с «Ливерпулем»
14:36 · Испания. Ла Лига
«Реал» потерял Винисиуса перед матчем с «Ливерпулем» 1
07:44 · Германия. Бундеслига
Компани внёс коррективы после разгрома от «Барселоны» – с тех пор «Бавария» не пропускает 1
02:00 · Лига чемпионов
Упамекано поделился ожиданиями от матча «Баварии» с «ПСЖ»
00:09 · Лига чемпионов
Вальверде: «Я уже играл справа в защите против «Ливерпуля»
24 Ноября
23:51 · Лига чемпионов
Холанн рассказал, что думает о «ПСЖ»
23:21 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил, сыграет ли Вальверде в защите против «Ливерпуля»
19:26 · Испания. Ла Лига
Появилась новая информация о состоянии Ямаля 1
14:37 · Лига чемпионов
Президент «Реала» раскритиковал УЕФА за Лигу чемпионов 1
23 Ноября
21:22 · Италия. Серия А
Индзаги: «Интеру» надо набрать ещё 7-8 очков, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов» 1
06:54 · Германия. Бундеслига
Компани ответил на вопрос о предстоящем матче «Баварии» с «ПСЖ»
22 Ноября
11:46 · Франция. Лига 1
Глава «ПСЖ»: «У нас нет цели выиграть Лигу чемпионов»
07:20 · Германия. Бундеслига
Директор «Баварии» – о мюнхенском финале Лиги чемпионов: «Мечты не должны стать обузой»
21 Ноября
22:18 · Италия. Серия А
Появилась новая информация о травме Влаховича
17:06 · Лига чемпионов
Назван главный фаворит на «Золотой мяч» - 2025: Винисиус – четвёртый, Холанн – седьмой, а Мбаппе – десятый 4
16:36 · Испания. Ла Лига
Раскрыта дата возвращения Ямаля
12:25 · Лига чемпионов
Мхитарян: «Верим, что «Интер» выйдет в финал Лиги чемпионов»
Все новости