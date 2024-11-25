Кейн: «Баварии» нужно выиграть все оставшиеся матчи в Лиге чемпионов»

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн дал комментарий в преддверии матча с французским «ПСЖ» в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Для нас непривычно находиться так низко в таблице. Нам нужно победить в оставшихся матчах, чтобы финишировать в восьмерке лучших. Перед нашим соперником стоит аналогичная задача. Однако «Бавария» будет играть дома, поэтому у нас есть преимущество», - высказался англичанин на пресс-конференции.
Матч «Баварии» и «ПСЖ» пройдет во вторник, 26 ноября, на стадионе в Мюнхене. Начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени.
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