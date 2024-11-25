Аранда: «Матч с «Ливерпулем» может показать, что никакого кризиса у «Реала» не было»

Бывший игрок мадридского «Реала» Карлос Аранда специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о грядущем топовом матче Лиги чемпионов УЕФА между «сливочными» и «Ливерпулем».

«Реал» сейчас в очень хорошей форме, несмотря на катастрофические проблемы с составом. Матч с «Ливерпулем» очень важен. Он может окончательно доказать, что никакого кризиса и не было. Потеря Вининсиуса значима, но Анчелотти решит это, а Мбаппе получит больше свободы», - делится Аранда с нашим корреспондентом.

Напомним, что текстовые трансляции самых ярких матчей пятого тура Лиги чемпионов будет проводить наш портал.