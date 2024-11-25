«Ювентус» потерял полузащитника перед игрой с «Астон Виллой»

В сезоне 2024/2025 «Ювентус» сталкивается с кадровыми трудностями. Новая проблема проявилась перед пятым туром Лиги чемпионов. Как сообщает Tuttosport, в понедельник утром с командой не тренировался полузащитник Уэстон Маккенни.

Отмечается, что проблема Маккенни вряд ли является серьёзной. При этом американец наверняка пропустит ближайший матч главного клубного турнира континента против «Астон Виллы».

В нынешнем сезоне Уэстон Маккенни провёл 13 официальных матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса на партнёров.

Матч Лиги чемпионов между «Астон Виллой» и «Ювентусом» пройдёт в среду, 27 ноября.