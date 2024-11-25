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Лига чемпионов

Без Винисиуса: «Реал» объявил заявку на матч с «Ливерпулем»

25 Ноября 2024 • 16:44 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
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27.11 23:00

Пресс-служба «Реала» опубликовала список футболистов, которые могут сыграть в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля». В заявке оказались такие игроки:

Куртуа, Лунин, Фран Гонсалес – Васкес, Вальехо, Фран Гарсия, Рюдигер, Менди, Рауль Асенсио – Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Гюлер, Себальос – Браим Диас, Мбаппе, Эндрик, Гонсало.

Отметим, что в заявке не оказалось многих травмированных игроков, в частности Винисиуса Жуниора и Родриго. А вот Лукас Васкес есть в списке – судя по всему, опытный защитник восстановился и готов сыграть.

Матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдёт в среду, 27 ноября.

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