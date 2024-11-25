Упамекано поделился ожиданиями от матча «Баварии» с «ПСЖ»

Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано рассказал, чего ждёт от предстоящего матча против «ПСЖ».

Коллектив Венсана Компани примет в родных стенах соперников из Парижа в поединке пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится во вторник в 23:00 по московскому времени.

«Это очень важный матч для нас, поскольку наше положение в таблице оставляет желать лучшего – мы не там, где хотим быть. Нас ждёт хорошая игра, и я надеюсь, что мы победим.

Связывался ли я с игроками «ПСЖ»? Пока нет. Но я позвоню Усману Дембеле, мы поговорим до и после матча», – сказала в интервью Telefoot Упамекано.

«Бавария» располагается на 17-м месте в таблице с шестью набранными очками, у «ПСЖ» дела обстоят ещё хуже – четыре очка и 25-я позиция.