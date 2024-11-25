Вальверде: «Я уже играл справа в защите против «Ливерпуля»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался об игре на непривычной для себя позиции правого защитника.

Именно справа в обороне уругваец провёл матч Ла Лиги против «Леганеса», в котором отметился забитым мячом и помог своей команде крупно победить (3:0).

«Во время пандемии я уже играл против «Ливерпуля» на позиции правого защитника – тогда я нервничал. Думаю, в этот раз нам будет сложнее, но мы готовы», – приводит Madrid Universal слова Вальверде.

Поединок пятого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится в среду, 27 ноября. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.