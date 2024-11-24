Холанн рассказал, что думает о «ПСЖ»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился мыслями о «Пари Сен-Жермен».

«Горожане» встретятся с грандом Лиги 1 в Париже в поединке предпоследнего тура общего этапа Лиги чемпионов, который запланирован на 22 января.

«ПСЖ» всегда будет хорошей командой, – считает Холанн. – Это большой клуб с отличными игроками. Конечно, январский матч с «ПСЖ» будет непростым, но я уверен, что нас ждёт интересное зрелище.

Думаю, эта команда по-прежнему претендует на победу в Лиге чемпионов. «ПСЖ» всегда находится в числе лучших», – сказал в интервью Canal+ норвежский форвард «Манчестер Сити».