Президент «Реала» раскритиковал УЕФА за Лигу чемпионов

Президент «Реала» Флорентино Перес дал комментарий по поводу нового формата Лиги чемпионов. Как известно, в сезоне 2024/2025 группового этапа больше нет – его заменила единая лига с 36 командами.

«Новый формат Лиги чемпионов не решил проблемы. Это несправедливая система. УЕФА увеличил количество матчей, но они стали менее ценными», - слова Переса приводит Madrid Zone.

Ближайший матч Лиги чемпионов «Реал» проведёт в среду, 27 ноября, - против «Ливерпуля» на выезде. Игра стартует в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что именно «Реал» является действующим обладателем трофея Лиги чемпионов.