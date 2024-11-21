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Назван главный фаворит на «Золотой мяч» - 2025: Винисиус – четвёртый, Холанн – седьмой, а Мбаппе – десятый

21 Ноября 2024 • 17:06 Комментировать

На страницах авторитетного портала Goal был опубликован свежий рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2025 году. На первой позиции оказался нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. В 17 матчах нынешнего сезона египтянин забил 10 голов и отдал 10 голевых передач на партнёров.

На второй строчке расположился форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, который забил 19 голов в 17 матчах сезона. Топ-3 замкнул ещё один топ-игрок «Барселоны» – Рафинья. Бразилец проводит отличный сезон – на его счету 12 голов и 10 ассистов в 17 играх.

Дальше в топ-10 идут Винисиус Жуниор, Джамал Мусиала, Ламин Ямаль, Эрлинг Холанн, Гарри Кейн, Виктор Дьёкереш и Килиан Мбаппе.

Напомним, что в конце октября «Золотой мяч» выиграл Родри.

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Евро-Футбол.Ру,
Золотой Мяч Роберт Левандовски Мохамед Салах Гарри Кейн Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эрлинг Холанн Джамал Мусиала Рафинья Диас Виктор Дьёкереш Ламин Ямаль ещё теги
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