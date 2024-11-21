Мхитарян: «Верим, что «Интер» выйдет в финал Лиги чемпионов»

«В команде уверены, что мы снова сможем дойти до финала Лиги чемпионов. Команда потеряла баллы, которые не должна была терять. Если бы не это, то мы бы лидировали в турнирной таблице. Что касается моей игры, то я начал год ужасно, но сейчас становлюсь лучше», - передает слова полузащитника инсайдер Николо Скира.