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Лига чемпионов

Мхитарян: «Верим, что «Интер» выйдет в финал Лиги чемпионов»

21 Ноября 2024 • 12:25 Комментировать

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян, выступающий за миланский «Интер», поделился мнением о перспективах своей команды в Лиге чемпионов УЕФА.

«В команде уверены, что мы снова сможем дойти до финала Лиги чемпионов. Команда потеряла баллы, которые не должна была терять. Если бы не это, то мы бы лидировали в турнирной таблице. Что касается моей игры, то я начал год ужасно, но сейчас становлюсь лучше», - передает слова полузащитника инсайдер Николо Скира.

После четырех туров общего этапа Лиги чемпионов миланская команда набрала десять баллов. «Нерадзурри» занимают шестую строчку в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Генрих Мхитарян
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