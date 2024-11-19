Полузащитник клуба МЛС «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал выбор обладателя «Золотого мяча».

- Прокомментируйте выбор обладателя «Золотого мяча» - Родри. Какой был ваш кандидат на эти награды и почему?

- Сейчас много полемики насчет того, кто выиграл «Золотой мяч». Все говорят про Винисиуса, и это понятно. Он ярко играл, и все бы хотели, чтобы выбор пал на него, потому что он много забивал, и вообще к нападающим особое внимание, так как форварды делают разницу, но в данном случае те, кто проголосовал за Родри, хотели показать, что не надо забывать о тех людях, которые делают вторую сторону работы, – отдают передачи, делают отборы, ведут игру.

Елена Григорьевская