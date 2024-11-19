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Буффон назвал самого сложного соперника – это не Роналду и не Месси

19 Ноября 2024 • 12:59 Комментировать

Известный в прошлом итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон ответил на вопрос, кто является самым сильным противником, с которым он сталкивался в ходе карьеры.

«Кто был лучшим среди тех, против кого я играл? Я играл против игроков из трёх поколений, как я могу выбрать? Зидан, Роналдо, Месси, Криштиану Роналду, Иньеста… Выбрать одного? Неймар. Он должен был выиграть пять «Золотых мячей», - цитирует Буффона Corriere della Sera.

В настоящий момент 32-летний Неймар выступал в Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль». Поговаривают, что в обозримом будущем звёздный бразилец вернётся в родной «Сантос».

Неймар выбрал новый клуб

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Джанлуиджи Буффон Неймар ещё теги
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