Буффон назвал самого сложного соперника – это не Роналду и не Месси

Известный в прошлом итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон ответил на вопрос, кто является самым сильным противником, с которым он сталкивался в ходе карьеры.

«Кто был лучшим среди тех, против кого я играл? Я играл против игроков из трёх поколений, как я могу выбрать? Зидан, Роналдо, Месси, Криштиану Роналду, Иньеста… Выбрать одного? Неймар. Он должен был выиграть пять «Золотых мячей», - цитирует Буффона Corriere della Sera.

В настоящий момент 32-летний Неймар выступал в Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль». Поговаривают, что в обозримом будущем звёздный бразилец вернётся в родной «Сантос».

Неймар выбрал новый клуб