Стало известно, где хочет играть Погба

Поль Погба на днях расторг контракт с «Ювентусом». После истории с допингом француз рассчитывает реанимировать карьеру в другом клубе. При этом более экзотические варианты вроде МЛС на сегодняшний день Погба не рассматривает. Как стало известно ESPN, 31-летний француз хочет играть в одном из топ-5 европейских лиг.

Отмечается, что Погба настроен вернуться в сборную Франции. Именно поэтому он хочет продолжать играть на высоком уровне. Несколько европейских клубов уже связались с окружением Поля для наведения справок.

Дисквалификация Поля Погба за допинг истекает в марте. В январе полузащитник сможет возобновить тренировки с командами.