Ди Марию попросили выбрать между Месси и Роналду

Известный аргентинский футболист Анхель ди Мария ответил на извечный вопрос, кто лучше – Лионель Месси или Криштиану Роналду. Стоит сказать, что ди Марии по ходу карьеры посчастливилось поиграть вместе с ними обоими.

«Для меня Месси и Роналду являются двумя лучшими футболистами в истории. Но очевидно, что Месси нельзя сравнивать ни с одним другим игроком», - слова ди Марии приводит A Bola со ссылкой на Clank Media.

Отметим, что 36-летний Анхель ди Мария сейчас выступает за «Бенфику». В 14 официальных матчах сезона футболист записал на свой счёт пять голов и два результативных паса на партнёров.