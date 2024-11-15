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Назван лучший футболист Африки в XXI веке: Дрогба – второй, Салах – третий, а Эссьен – восьмой

15 Ноября 2024 • 15:32 Комментировать

Специалисты авторитетного портала Goal продолжают радовать любителей футбола интересными рейтингами. На этот раз был составлен рейтинг лучших футболистов из Африки в XXI веке. На первом месте оказался бывший форвард каталонской «Барселоны» Самюэль Это’О. В Европе камерунец поиграл и за другие команды, в частности за итальянский «Интер».

На второй позиции – экс-нападающий «Челси» Дидье Дрога. Тройку замкнул Мохамед Салах, который сейчас выступает за «Ливерпуль».

Дальше в топ-10 идут Яя Туре, Садио Мане, Рияд Марез, Пьер-Эмери Обамеянг, Майкл Эссьен, Эммануэль Адебайор и Коло Туре.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Яя Туре Дидье Дрогба Майкл Эссьен Эммануэль Адебайор Коло Туре Самюэль Это-О Пьер-Эмерик Обамеянг Мохамед Салах Садио Мане Рияд Марез ещё теги
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