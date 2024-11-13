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ФИФА хочет изменить правила работы ВАР

13 Ноября 2024 • 19:55 Комментировать

В работе системы ВАР может произойти изменение. ФИФА хочет, чтобы тренеры команд могли использовать так называемые ВАР-челленджи, то есть запрашивать просмотр тех или иных моментов. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на издание L’Equipe.

Такие челленджи не являются новинкой, если говорить о спорте в целом. Запросы на просмотр повтора можно увидеть, например, в теннисе или футзале. Если после запроса решение судьи остаётся в силе, то этот челлендж сгорает, а если нет – то он возвращается.

Отметим, что споры на тему судейства в футболе происходят регулярно, несмотря на повсеместную работу ВАР.

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