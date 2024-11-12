Показатель Месси в Европе явно перебьют нескоро – показатели

Специалисты из Transfermarkt порадовали любителей футбола статистикой результативных действий игроков в топ-5 европейских лигах в XXI веке. На первом месте оказался экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец имеет 743 балла по системе «гол+пас».

На второй строчке идёт Криштиану Роналду, который в топовых лигах Европы сделал 646 голевых действий. Топ-3 замыкает форвард «Барселоны» Роберт Левандовски – у него 460 очков по формуле «гол+пас».

В десятку также входят Златан Ибрагимович (426), Карим Бензема (423), Томас Мюллер (358), Луис Суарес (356), Серхио Агуэро (336), Франческо Тотти (327) и Гарри Кейн (322).