Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой

На страницах авторитетного портала Goal был обнародован рейтинг лучших голкиперов XXI века. На первой позиции располагается экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон, который в 2006 году стал чемпионом мира.

На второй строчке оказался нынешний вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, а тройку замкнул бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс.

Дальше в топ-10 идут Петр Чех, Тибо Куртуа, Алиссон, Оливер Кан, Эдвин ван дер Сар, Ян Облак и Эмилиано Мартинес.

Ещё ниже идут Эдерсон, Жулио Сезар, Марк-Андре тер Штеген, Фабьен Бартез, Кейлор Навас, Яссин Буну, Давид де Хеа, Джанлуиджи Доннарумма, Руй Патрисиу, Виктор Вальдес, Пепе Рейна, Уго Льорис, Йенс Леманн, Янн Зоммер и Дида.