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Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой

11 Ноября 2024 • 17:23 Комментировать (1)

На страницах авторитетного портала Goal был обнародован рейтинг лучших голкиперов XXI века. На первой позиции располагается экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон, который в 2006 году стал чемпионом мира.

На второй строчке оказался нынешний вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, а тройку замкнул бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс.

Дальше в топ-10 идут Петр Чех, Тибо Куртуа, Алиссон, Оливер Кан, Эдвин ван дер Сар, Ян Облак и Эмилиано Мартинес.

Ещё ниже идут Эдерсон, Жулио Сезар, Марк-Андре тер Штеген, Фабьен Бартез, Кейлор Навас, Яссин Буну, Давид де Хеа, Джанлуиджи Доннарумма, Руй Патрисиу, Виктор Вальдес, Пепе Рейна, Уго Льорис, Йенс Леманн, Янн Зоммер и Дида.

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Евро-Футбол.Ру,
Петр Чех Джанлуиджи Буффон Икер Касильяс Мануэль Нойер Эдвин Ван Дер Сар Оливер Кан Тибо Куртуа Ян Облак Эмилиано Мартинес Алиссон Бекер ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
11 Ноября 2024 в 17:26
а чегой-то Дида в такой "жопе" ??? по мне отличный вратарь!!!
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