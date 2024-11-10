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Фанаты «Баварии» бойкотируют матч с чемпионом Украины

10 Ноября 2024 • 18:19 Комментировать
Шахтёр Донецк
...
Бавария
10.12 23:00

Группа активных фанатов «Баварии» Südkurve München объявила о плане бойкотировать матч Лиги чемпионов против украинского «Шахтёра». Поклонники мюнхенского гранда недовольны ценами на билеты – дело в том, что для фанатов «Баварии» цены более высокие, чем для фанатов других соперников «Шахтёра».

«Болельщики «Баварии», не позволяйте себя обмануть и бойкотируйте выездную игру с донецким «Шахтером». За справедливые цены!» - говорится в заявлении.

Матч Лиги чемпионов между «Шахтёром» и «Баварией» пройдёт в Гельзенкирхене во вторник, 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Шахтёр Донецк

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